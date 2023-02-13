Відомий актор Олексій Горбунов, який знімається і грає в театрі вже понад 40 років, дав відверте інтерв'ю.

Відомий український актор, народний артист України Олексій Горбунов дав відверте інтерв'ю YouTube-каналу "І грянув Грем". У розмові Горбунов відповів, як ставитися до колег з Росії, які підтримали Україну.

Наприклад, зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров відкрито висловився проти війни, за що був звільнений з МХТ. Нещодавно після десятків років роботи з театру "Современник" вигнали Лію Ахеджакову, яка теж виступила проти війни.

Українець Горбунов з цього приводу сказав - за життям російських колег не стежить, проте вдячний їм за чесність:

"Діму Назарова я дуже добре знаю, тому що я з ним багато знімався. Я багато його віршів слухаю, які він виконує під гітару. І з Хабенським я знімався. Але мене 9 років немає в Росії, я стежу за ними дуже поверхнево. З огляду на те, що вже майже рік ми живемо в цьому кошмарі, в цій жесті, до якої ніяк ніхто не може звикнути, зі стражданнями близьких людей, зрозуміло, що моє серце розбите цими бомбами і цією війною. Все інше - це додаткове".

"Я 42 роки знімаюся в кіно. Людям, які мені близькі, звичайно, повага і респект за сміливість, за чесність. Сьогодні вся проблема в тому, що чесних майже немає. Опція "совість" якось розмита, взагалі зникла... Принаймні, для мене і для мого покоління акторів", - додав Олексій.

Також він згадав відомого російського мультиплікатора Олега Куваєва, який є "батьком" легендарного мультиплікаційного персонажа Масяні.

"Старі принесли молодим цю війну. До дітей прийшли люди пенсійного віку і сказали: "Тепер буде ось так" А дітям Масяня зараз розповідає те, як насправді відбувається. Як на мене, крутіше, ніж Куваєв (Олег Куваєв - радянський і російський мультиплікатор, автор "Масяні", - ред), ніхто не пояснить. Нові випуски "Масяні" про війну - це просто шедеврально. І це дітям набагато зрозуміліше, ніж наші розумні розмови про те, хто винен. Я взагалі дивуюся, як про це досі можна говорити. Вже рік всі все бачать", - висловився Олексій Горбунов.

Хто такий Олексій Горбунов

Радянський і український актор театру і кіно, народний артист України. За його плечима - десятки ролей. Наприклад, його можна побачити у фільмах "Бюро легенд", "Дике поле", "Ставка на любов", "Трубач", "Останній найманець" та інших.

Нагадаємо, легенда "Кривого дзеркала" підтримав окупантів і зібрався на Донбас.

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