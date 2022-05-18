Жінка зраділа такому подарунку.

Мамі соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка - Стефанії - зробили несподіваний, але дуже потрібний подарунок. Жінці подарували за виховання патріота і людини, яка не побоялася дискваліфікації на Євробаченні 2022 і закликала врятувати Маріуполь і захисників заводу "Азовсталь", сертифікат на використання 631 кубометра газу.

"Ми пишаємося, що нашим споживачем є Псюк Стефанія, яка змогла виховати насамперед гідну людину, патріота, якому не байдуже, що відбувається в його країні і якому болить за життя наших захисників. Виступ Kalush Orchestra на сцені Євробачення не тільки приніс Україні вже третю перемогу в престижному конкурсі, а найважливіше зумів ще раз привернути увагу мільйонів людей у всьому світі до ситуації в Маріуполі і навколо Азовсталі", - повідомляється на сторінці компанії "Івано-Франківськгаз Збут".

Цікаво, що Стефанії Псюк подарували сертифікат на використання 631 кубометра газу тому, що саме стільки балів Kalush Orchestra здобули у фіналі пісенного конкурсу.

Нагадаємо, який вигляд має і чим займається Стефанія з пісні гурту Kalush Orchestra.

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