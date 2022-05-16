Творчість гурту буде більше спрямована для європейської аудиторії.

Гурт Kalush Orchestra готує нові пісні, у тому числі на антивоєнну тематику та англійською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк сказав під час онлайн-брифінгу для журналістів на платформі ZOOM.

Зокрема, у соліста запитали, чи є у нього у планах написати альбом про війну і виступати в Європі на антивоєнних концертах.

"Так, пісні пишуться на такі тематики. Скоро ви їх усі почуєте", - сказав Псюк.

Він додав, що гурт буде організовувати багато благодійних концертів, у тому числі антивоєнних, на підтримку України. За його словами, це буде "зовсім скоро".

Також Псюк розповів про подальші творчі плани.

За його словами, творчість його двох гуртів Kalush та Kalush Orchestra буде розвиватися окремо.

"Гурт Kalush - це швидше про реп, хіп-хоп, який в Україні. А гурт Kalush Orchestra - це швидше вже те, що можливо буде більше цікаве європейцям. Я маю на увазі - це поєднання нашого забутого через декілька поколінь фолькльору і сучасного хіп-хопу у такому вигляді, як ми вже бачили. І так як ми помітили, наскільки це подобається Європі, - ми вирішили створити для цього окремий Youtube-канал, і маємо надію, що вийде нам так показувати нашу музику у Європі й надалі. Ми готуємо нові пісні", - сказав Псюк.

Також він сказав, що у майбутніх піснях буде точно присутня англійська мова. "Скоро все побачите", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra, яка представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в італійському Турині, з піснею Stefania виграв цей конкурс. На другому місці - британський співак Сем Райдер з піснею Space Man.

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