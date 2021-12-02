Активіст хоче заборонити в'їзд Басті через те, що він підтримує агресію РФ.

Український громадський діяч Сергій Стерненко розповів, що артист Баста загрожує національній безпеці України, оскільки бере участь у російських пропагандистських заходах.

Про це повідомляє "Радіо НВ".

"Він (Баста, - УНІАН) був членом журі з відбору найкращої пісні про Кримський міст, де переможцем була пісня з приспівом "такий бажаний Кримський міст з'єднав два береги Росії", - сказав Стерненко.

Читайте такожКсенія Мішина про інтимні сцени: "Секс не такий, як у житті"Також він додав, що Баста підтримує агресію РФ стосовно України. Тому він вважає, що йому потрібно заборонити в'їзд в Україну. Крім того, Стерненко впевнений, що заборонити в'їзд потрібно і іншим російським зіркам. Наприклад, Михайлу Шуфутинському, чий концерт українці погрожували зірвати.

За словами активіста, всі російські зірки, які приїжджають в Україну роблять це за письмової згоди СБУ.

"Українське суспільство перестало робити великі протести проти цих гастролей, і вони почали назад повертатися. Але великий внесок, на жаль, вніс і наш діючий "гарант", - сказав Стерненко, додавши, що президент Володимир Зеленський робить винятки для деяких артистів.

Баста і його позиція по Україні: що відомо

У 2017 році артист потрапив до "чорного списку" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причина - відвідування окупованого Криму. Дана заборона діяла до 16 вересня 2020 року, після чого обмеження зняли.

У травні цього року Баста був у Києві, до нього підійшов чоловік і запитав про Крим. У підсумку охорона виконавця напала на чоловіка, який поставив запитання.

Крім того, в серпні 2021 року Баста дав концерт в Одесі. Українці влаштували йому теплий прийом, біля клубу утворився натовп фанатів.

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Автор: Діана Могилєвич