Концерт російського репера пройшов в Ibiza Beach Club в Одесі.

Російський репер - "кримнашист" Баста (Василь Вакуленко) у неділю, 8 серпня, дав свій концерт в одеському клубі "Ібіца".

Біля входу в клуб в Одесі утворилася величезна черга, в якій люди не дотримувалися соціальної дистанції і стояли без масок.

На самому концерті теж було дуже багато людей. Натовп фанатів біля сцени артиста зовсім і не думав про дистанцію.

Баста і його позиція щодо України: що відомо

У 2017 році артист потрапив в "чорний список" Міністерства культури, як діяч, який становить загрозу національній безпеці України. Причина - відвідування окупованого Криму. Дана заборона діяла до 16 вересня 2020 року, після чого обмеження зняли.

Баста є автором пісні про кримський міст, де в приспіві лунають слова "Кримський міст з'єднав два береги Росії". Також артист знімався в окупованому Криму в фільмі "Кеди", де грав роль російського військового, який служить на півострові.

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У травні цього року Баста був в Києві, до нього підійшов чоловік і запитав про Крим. У підсумку охорона виконавця напала на чоловіка, який поставив питання.

25-26 червня в Stereo Plaza в Києві проходили сольні концерти російського репера Василя Вакуленка. Також він їздив виступати в Одесу.

Автор: Вікторія Гордієнко