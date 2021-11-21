Михайло Шуфутинський планує дати концерт у Києві в Палаці спорту.

Російський артист Михайло Шуфутинський, який неодноразово відвідував окупований Крим, зібрався з концертом до Києва. Його концерт "За милих дам, або 30 років потому" повинен відбутися 8 березня в Палаці спорту.

Зазначимо, квитки на концерт Шуфутинського досить дорогі. Найбільш незручні місця коштують від 590 гривень, а найкращі - майже 6 тисяч гривень.

Користувачі мережі негативно відреагували на цю новину, бо Шуфутинський внесений в базу "Миротворець". Українці почали активно залишати гнівні коментарі під постом у Facebook, от тільки це не сподобалося сервісу Concert.ua і вони обмежили коментарі. До слова, сервіс також обмежив доступ до коментарів і в Instagram.

Читайте такожУкраїнська співачка розплакалася на сцені КремляПри цьому фоловери продовжили висловлювати свою думку про майбутню подію, але вже під іншими постами. Українці не розуміють, як можна організовувати концерт людини, яка неодноразово відвідувала Крим і в цілому підтримувала його окупацію.

"Чому це ви сховали коментарі під постом про Шуфутинського? Все одно його концерту в Україні не буде", "Сам факт того, що ви обмежили можливість залишати коментарі під постом про "майбутні" концерти Шуфутинського в Києві, свідчить про те, що ви усвідомлюєте цинічність своїх дій на запрошення російського співака, який незаконно гастролював в окупованому Криму", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Шуфутинський розказав "брудні" подробиці про Пугачову.

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Автор: Діана Могилєвич