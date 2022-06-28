Станом на ранок 28 червня вже відомо про 18 загиблих в результаті російського удару по ТЦ "Амстор". Ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.

У Полтавській області 28 червня оголошено Днем жалоби за загиблими в ТЦ "Амстор" Кременчука.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Вчора в Кременчуці сталася трагедія. Країна-терорист Росія вбила наших людей. Сьогодні, 28 червня 2022 року, на території Полтавської області оголошено Днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу ТРЦ у місті Кременчук. На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування. Просимо мешканців області вшанувати світлу пам’ять загиблих у Кременчуці", - повідомив він.

За його словами, на цю мить розбір завалів в ТРЦ триває. 36 осіб вважаються зниклими безвісти.

"Станом на зараз вже відомо про 18 загиблих в результаті російського удару. Ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти. 59 осіб звернулися за медичною допомогою, 25 з них були госпіталізовані. Продовжуємо пошуки. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - зазначив Лунін.

Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький в ефірі Всеукраїнського телемарафону, роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці триватимуть ще 2-3 дні.

"Роботи будуть тривати ще близько 2-3 днів, тому що рятувальники лише сьогодні можуть зайти з технікою всередину. Площа торговельного центру була понад 10 тис. кв. м, і зараз не всі завали ще розібрані. На жаль, ми мусимо констатувати, що жертв може бути більше", - сказав мер.

За словами Малецького, у лікарні знаходяться 7 тяжко поранених людей. Всього в лікарні перебувають понад 20 осіб, а за медичною допомогою звернулося 57.

Міський голова зазначив, що у місті сьогодні буде оголошений триденний траур і буде проведено позачергову сесію міської ради.

"Міська рада допомогу виділить для лікування тих, хто постраждав внаслідок атаки рашистів", - сказав Малецький.

Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

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