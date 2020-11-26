Співачка показала ніжне фото з малятком.

Українська співачка Світлана Тарабарова опублікувала в Instagram фотографію зі своєю маленькою дочкою.

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На знімку співачка постала у вільній білій сорочці, а на руках вона тримає свою дитину. Фото вийшло дуже ніжним і світлим.

Нагадаємо, що 23 вересня на світ з'явилася Марія. Дівчинка народилася о 18:55 з вагою 3560 г і зростом 54 см. Також у Світлани є син Іван, якому вже два роки.

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Автор: Діана Могилєвич