Український музикант і лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя вперше за довгий час опублікував фотографію зі своєю дружиною Альошею. Знаменитості сфотографувалися на тлі океану. Знімок зібрав безліч позитивних коментарів, оскільки він дуже сонячний і теплий.
"Не Київ. Вечір - двісті сорок сьомий. Настрій - люблю. Місяць і відстані - не мають значення", - написав Тарас Тополя під фотографією.
Реакція соцмереж
Ось що коментатори написали під знімком пари:
- "Ви прекрасна пара і ви є прикладом для наслідування того, якими повинні бути люди. Дякую"
- "Відстані зараз абсолютно не мають значення. Обіймаю вас"
- "Ви дуже гарненькі! Найкращі і неймовірні! Нехай Господь Бог оберігає вас!"
- "Нехай Бог береже вас і вашу сім'ю!"
- "Ви чудова пара. Такі, як ви повинні жити і відновлювати нашу країну після війни"
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Alyosha з дітьми поїхала за кордон. На даний момент вони живуть в США разом з батьками Тараса Тополі. Там малюки пішли в школу і садок. Сам Тополя якийсь час був на фронті - він і його колеги по групі були парамедиками на харківському напрямку. Зараз вони повернулися на культурний фронт.
Також УНІАН писав, що Тарас Тополя розповів про позицію Еда Ширана.