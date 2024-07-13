Подружжя також розсекретило ім'я новонародженого.

Американський хореограф з українським корінням та учасник першого шоу "Холостяк" Макс Чмерковський втретє став батьком. Його дружина Пета Маргатройд народила хлопчика.

Багатодітні батьки вирішили не приховувати обличчя сина та показали його в Instagram одразу. Також Макс та Пета написали, як назвали малюка.

"Мілан Максим Чмерковський. Народився 8:48 ранку, вагою майже 4 кілограми. Тепер наша сім'я повна", - зазначили зіркові батьки і опублікували фото новонародженого.

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Також Чмерковський написав, що пологи у дружини пройшли швидко. За його словами, весь процес народження тривав 47 секунд, рівно один поштовх. І зараз Пета почувається добре.

Підписники одразу привітали подружжя з поповненням та побажали щастя маленькому Мілану Максиму.

До слова, Макс Чмерковський з 2012 року у стосунках з танцівницею Петою Маргатройд. 4 січня 2017 року у пари народився син Шей Александер. Після народження первістка вони зіграли весілля. Згодом у них народився другий син Ріо, якому зараз один рік. А тепер в їхній родині з'явився ще один хлопчик.

Нагадаємо, нещодавно хореограф Євген Кот показав зворушливі фото з новонародженою донькою.

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