Артисти закликають людей не забувати про тварин.

Українські зірки, як і більшість мешканців нашої країни, не можуть оговтатися після того, що Росія влаштувала підрив Каховської ГЕС. Артисти не приховують своїх емоцій. Окрім цього, зірки звернулися до людей, яким доводиться евакуюватися через підтоплення.

Місцеве населення просять не забувати про тварин. Хто з відомих артистів нагадав мешканцям підтоплених населених пунктів про важливе - читайте нижче.

Даша Астаф'єва

Співачка, яка любить собак та завжди допомагає тваринам, не змогла ігнорувати ситуацію. Вона поширила допис, у якому йдеться про важливе правило під час евакуації.

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"Під час евакуації візьміть тварин із собою. Якщо це неможливо - відв'яжіть їх та випустіть. Дайте їм шанс урятуватися самостійно", - йдеться у дописі, який "репостнула" Астаф'єва.

Ольга Сумська

Українська актриса також не залишилася осторонь. На своїй сторінці в Instagram Сумська розмістила відео з порятунком собаки. Пес ледь не загинув у воді, якби не правоохоронці, що врятували тварину.

"Жителі Херсонщини, якщо ви евакуюєтеся, потурбуйтеся про домашніх тварин: відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою. Дайте пухнастим шанс на порятунок", - написала актриса.

Маша Єфросиніна

Ведуча нагадала про свійських тварин, які теж гинуть через затоплення. Єфросиніна "репостнула" ілюстративне фото, на якому зображено худобу та собак. Тварини не можуть врятуватися, якщо їх залишають прив'язаними чи закритими.

"Попри все давайте залишатися людьми", - наголосила Єфросиніна.

Олексій Дурнєв

Блогер та шоумен також турбується про тварин, які страждають через злочини окупантів. Дурнєв поділився дописом від української організації, яка допомагає чотирилапим.

У дописі йдеться про те, що волонтери та власники притулків для тварин можуть звертатися за допомогою. Організація займається порятунком та закликає людей не залишати чотирилапих у небезпеці.

Андрій Бєдняков

Ведучий звернувся у Stories до мешканців Херсонської області. Він емоційно закликав людей не забувати про тварин. Також Бєдняков попросив небайдужих місцевих рятувати чотирилапих, яких вже покинули.

"Рятуйте сусідських собак, котів та інших. Знімайте з ціпків, не дамо їм загинути! Давайте відрізнятися від тих "тварин", які все це наробили", - написав ведучий.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Зранку, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вони зруйнували дамбу, через що вода почала затоплювати населені пункти поряд з водосховищем. Масштаби катастрофи шокували, українські зірки не могли стримати емоцій.

Раніше вже стало відомо, що група Океан Ельзи оголосила терміновий збір коштів для допомоги херсонцям. А співачка Руслана показала, який вигляд мала Каховська ГЕС до підриву.

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