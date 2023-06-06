У 2019 Руслана була на ГЕС, там знімали епізод фільму про чисту енергетику.

Українська співачка Руслана Лижичко відреагувала на підрив Каховської ГЕС. Сьогодні вранці росіяни підірвали дамбу, що призвело до масштабних проблем, затопило безліч населених пунктів.

На своїй сторінці в Instagram Руслана показала, який вигляд Каховська ГЕС мала до підриву, у 2019 році. Нині ці кадри стали архівними, адже дамби більше немає.

"Сьогодні рано вранці РФ підірвала дамбу в Каховці, в результаті чого значна кількість води вільно витікає через греблю і гідроелектростанцію. Це чергова демонстрація того, як Росія і Путін викликають катастрофи глобального масштабу! Я закликаю міжнародну спільноту надати допомогу в евакуації мирних жителів і надати всю необхідну допомогу, щоб звести до мінімуму число людей, постраждалих від цього теракту", - заявила співачка.

Також вона згадала паводок в Карпатах, який трапився в 2008 році. За словами Руслани, кожна хвилина є вирішальною. Вона додала, що не може не підкреслити рівень небезпеки. Співачка навіть не уявляє, наскільки руйнівним може виявитися повінь такого масштабу.

"Прямо зараз всі міжнародні організації, включно з ООН, повинні відкласти в сторону другорядні справи і об'єднатися для надання термінової допомоги тим, хто знаходиться в зоні затоплення", - зазначила Руслана.

Як Каховська ГЕС виглядала до підриву - відео

Нагадаємо, раніше відома співачка, чий чоловік воює на Херсонщині, показала наслідки підриву Каховської ГЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: