Українська співачка Руслана Лижичко відреагувала на підрив Каховської ГЕС. Сьогодні вранці росіяни підірвали дамбу, що призвело до масштабних проблем, затопило безліч населених пунктів.
На своїй сторінці в Instagram Руслана показала, який вигляд Каховська ГЕС мала до підриву, у 2019 році. Нині ці кадри стали архівними, адже дамби більше немає.
"Сьогодні рано вранці РФ підірвала дамбу в Каховці, в результаті чого значна кількість води вільно витікає через греблю і гідроелектростанцію. Це чергова демонстрація того, як Росія і Путін викликають катастрофи глобального масштабу! Я закликаю міжнародну спільноту надати допомогу в евакуації мирних жителів і надати всю необхідну допомогу, щоб звести до мінімуму число людей, постраждалих від цього теракту", - заявила співачка.
Також вона згадала паводок в Карпатах, який трапився в 2008 році. За словами Руслани, кожна хвилина є вирішальною. Вона додала, що не може не підкреслити рівень небезпеки. Співачка навіть не уявляє, наскільки руйнівним може виявитися повінь такого масштабу.
"Прямо зараз всі міжнародні організації, включно з ООН, повинні відкласти в сторону другорядні справи і об'єднатися для надання термінової допомоги тим, хто знаходиться в зоні затоплення", - зазначила Руслана.
Як Каховська ГЕС виглядала до підриву - відео
Нагадаємо, раніше відома співачка, чий чоловік воює на Херсонщині, показала наслідки підриву Каховської ГЕС.