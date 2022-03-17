Ірина Федишин висловила свій подив тим, що Лорак мовчить про війну в Україні.

Українська співачка Ірина Федишин на YouTube-каналі Rostyslove Production прокоментувала мовчання опальної зірки Ані Лорак про війну в Україні.

За словами Федишин, Лорак для неї більше не українка. Вона висловила своє здивування, чому співачка мовчить про війну, коли гинуть діти, мирні жителі.

"Це дно. Коли гинуть люди, діти і коли мовчить Ані Лорак, громадянка України, я не розумію, чому. Життя людини - безцінне, і я не знаю, чим вона керується. Варіант, коли можна сидіти на двох стільцях, не пройде. Україна цього не пробачить і не забуде. На Лорак діє російська пропаганда. Пропаганда виїла їй розум. Вона для мене не українка", - сказала Федишин.

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