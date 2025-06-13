Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність.

Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (більш відомому за сценічним псевдонімом "Тіматі").

Як повідомив прес-центр СБУ, за матеріалами справи, Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".

Крім того, як зазначається, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

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Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

"На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно)", - поінформували в спецслужбі.

Підозри іншим російським зіркам

У березні СБУ заочно повідомила про підозру російському актору Івану Охлобистіну, який зі сцени у центрі Москви закликав вбивати українців.

Зокрема, Служба зібрала доказову базу на актора-пропагандиста, який агітує за війну Росії проти України.

За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на Червоній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії. Тоді Охлобистін просто зі сцени закликав до продовження збройної агресії Росії, вбивства українців та захоплення нових регіонів нашої держави. Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України.

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