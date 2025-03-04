Кремль регулярно відзначає його різними нагородами як ідейного пропагандиста.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському актору Івану Охлобистіну, який зі сцени у центрі Москви закликав вбивати українців.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, Служба зібрала доказову базу на актора-пропагандиста, який агітує за війну Росії проти України.

"За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на Червоній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії", – йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що тоді Охлобистін просто зі сцени закликав до продовження збройної агресії Росії, вбивства українців та захоплення нових регіонів нашої держави. Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України.

"За публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів окупаційних угруповань Росії, Кремль регулярно відзначає фігуранта різними нагородами як ідейного пропагандиста. Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора", – зазначили у СБУ.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Охлобистіну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

ст. 436 (пропаганда війни)

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників)

"Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", – додали у Службі.

Нагадаємо, раніше російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (відомішому за сценічним псевдонімом "Лепс") було заочно повідомлено про підозру за публічну підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також фінансування російської війни.

У СБУ зазначили, що було задокументовано, як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери російських ЗМІ пообіцяв платити рашистам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

А також, що він неодноразово передавав російським окупаційним угрупованням "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів.

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