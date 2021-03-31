Кароль показала обличчя без макіяжу / instagram.com/tinakarol_fantina
Українська співачка Тіна Кароль постала на фотографії крупним планом і без макіяжу.
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Фанати прийшли в захват від зовнішнього вигляду Тіни. Вони закидали її позитивними коментарями.
"Нічого собі, яка красива", "Справжня", "Чудова жінка", "Натуральна краса заворожує", "Очей не відвести", - пишуть шанувальники.
Кароль показала обличчя без макіяжу / instagram.com/tinakarol_fantina
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