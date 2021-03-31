Фото з'явилося на фан-сторінці в Instaagram.

Українська співачка Тіна Кароль постала на фотографії крупним планом і без макіяжу.

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Фанати прийшли в захват від зовнішнього вигляду Тіни. Вони закидали її позитивними коментарями.

"Нічого собі, яка красива", "Справжня", "Чудова жінка", "Натуральна краса заворожує", "Очей не відвести", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич