Співачка не стала скасовувати виступ, а тому вийшла на сцену з дуже емоційною заявою.

Співачка Тіна Кароль, яка учора виступала у Чернівцях, не змогла не пригадати про трагедію, яка сталася того дня. 19 серпня окупанти вдарили по Чернігову ракетами, загинули 7 осіб, серед яких була 6-річна дівчинка.

Саме тому співачка вийшла на сцену та пригадала, що декілька днів тому вона стояла на сцені Драмтеатру, який понівечили росіяни. Кароль була у Чернігові та бачила енергію людей, що прийшли на концерт.

"Усі знають, які новини у нашій країні. І ми буквально нещодавно були у Чернігові. У центрі міста, у цій залі. Дивилися в очі незламних та нескорених людей у Чернігові, які вистояли", - сказала Кароль.

Співачка зазначила, що у день трагедії в Чернігові вона не хоче виходити на сцену у костюмах та яскравому вбранні. Тому вона вирішила виступати у звичайному одязі й попросила фанів поставитися до цього з розумінням.

"Біль у серці, я не змогла інакше. Сьогодні цей виступ, хоч дуже просто, але без концертного одягу. Я думаю, ви приймете мене. Бо на душі щось інше. Згадуючи, як ми два дні тому співали пісню "Вільна", у тому залі, я бачила щастя. Бачила віру. Навіть якщо тебе хтось скривдить, ніколи не втрачайте віру. Це завжди казали батьки. Ніколи твоя воля не має бути скореною. Вільні, нескорені! Усі ми, я, ви, тримаємо стрій!" - заявила зірка.

Вчинок Кароль приємно здивував її фанів. Глядачі підтримали ідею співачки. А у коментарях під відео з її словами користувачі пишуть:

"Ком у горлі …. Ми пережили пекло … Дякуємо за підтримку всім"

"Уся Україна плаче за Чернігів. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Тіно, ти молодець"

"Тіно, дякуємо".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Максим Галкін приголомшив реакцією на смерть дитини через ракетний удар по Чернігову. Артист відреагував на атаку росіян та з болем висловився про загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: