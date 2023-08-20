Артист зазначив, що співчуває мешканцям Чернігова.

Відомий гуморист Максим Галкін несподівано відреагував на ракетний удар по Чернігову. Чоловік Алли Пугачової з болем написав про 6-річну дівчинку, яку вбили росіяни.

"Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька посміхалася, жила, сподівалася, сміялася попри усе. Ми не обираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде. Живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде у тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день, супутні втрати. Великий наш міністр сказав, що це так називається, каже, не ми придумали. А він у нашій найбільшій країні відповідає за всі наші справи, які нас не стосуються. Супутні втрати", - написав Галкін в Instagram.

Також він показав фото зруйнованого драмтеатру, куди поцілила ворожа ракета. Галкін зазначив, що він не може публікувати фото загиблої дівчинки, тому що це принесе біль її родичам. Артист зазначає, що йому складно дивитися на знімки дитини, адже він розуміє, що малятко більше ніколи не посміхнеться.

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"Думаю, ось вони, її рідні, близькі, випадково відкриють телефон, а з чужого телефону вона на них дивиться, а їм і так важко. Чому їхня дівчинка в тисячах чужих телефонів? Тому що вона тепер супутня втрата. Супутня. Що за шлях такий, на якому такі втрати? Куди йдемо? Дядькові міністру видніше. А, може, він теж не знає, що за шлях. Він так себе заспокоює. А ось цей дорослий дядько, який кнопочку натиснув, він може подивитися на посмішку, якої більше немає? Або він інтернетом не користується? Або користується, але нікому не говорить, так спокійніше. А ще є окремі дорослі тітки з кішечками, люблячі матусі і бабусі з геранню на підвіконні, які зараз напишуть, що я не згадав дівчинку в Палестині, або ж пробурчать тут же, що я сварю людей. Це заспокоює їх", - додав Галкін.

Гуморист зазначив, що колись він виступав у Чернігові, саме в тому драмтеатрі. Галкін також додав, що він дуже співчуває мешканцям міста, яке постраждало від атаки росіян.

"Гарний театр, ще тримається після удару, я в ньому виступав колись, жартував, люди сміялися, кожен театр - жива душа, я так відчуваю. Начебто стіни, камінь, а жива душа. Стільки людей по землі ходять, на кнопочки натискають, а душі мертві. А у цього театру душа жива і буде жити. Співчуття мешканцям Чернігова", - резюмував Галкін.

У коментарі під постом чоловіка Пугачової одразу ж "налетіли боти". Вони пишуть одні й ті ж фрази, нібито старанно відпрацьовують пропагандистські методички Кремля. Втім, серед коментарів можна помітити думки реальних користувачів. Вони пишуть:

"Я насилу стримую сльози, Максиме! Дякую за вашу людяність і порядність! Хоча я сам казах"

"Максим, дякую вам за ваші слова, за вашу небайдужість!"

"Росія - країна-терорист!".

Ракетний удар по Чернігову - що відомо про трагедію

Вчора, 19 серпня, росіяни вдарили по центру мирного українського міста. Загинули 7 людей, серед них - 6-річна дівчинка. Софійка була єдиною дитиною в сім'ї.

У поліції повідомляли, що в результаті ракетного удару постраждали 144 людини, серед яких 15-діти.

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