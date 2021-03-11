Співачка живе в Зазим'ї разом зі своїм сином Веніаміном.

Українська співачка Тіна Кароль живе в Зазим'ї. Там вона має ділянку в 20 з гаком соток.

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Про це повідомляє Страна.

Кароль живе в котеджі, загальна площа якого 350 кв. м. У будинку є камін з ліпниною, літня кухня з панорамними вікнами, зимовий сад, кілька спалень, дитяча, репетиційна база і тренажерний зал.

Також на території є великий гараж на три авто. Перед будинком будка сторожа і будиночок для обслуговуючого персоналу. На задньому дворі є міні - поле з воротами для футболу, зона відпочинку з місцем для розведення багаття і сад. У недавньому інтерв'ю Катерині Осадчій Тіна говорила про те, що садом займається самостійно.

Зазначимо, що село Зазим'я входить до Броварського району Київської області України. Село оточене озерами, річкою Десна, сосновим лісом. Для любителів активного відпочинку на природі є всі умови, це і риболовля, і полювання, грибні місця. Зазим'я з кожним роком стає все більш комфортним і цивілізованим містечком поблизу столиці.

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Автор: Діана Могилєвич