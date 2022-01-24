Співачка зізналася, що це рішення не було для неї легким, хоча це не перше її тату.

Українська співачка Надя Дорофєєва зробила нове тату. Надпис зірка обрала не випадково.

Про це вона повідомила в Instagram.

Співачка набила на нозі лаконічний надпис raznotsvetnaya.

Дорофєєва пояснила, що пообіцяла собі бути сміливішою, адже це допоможе втілювати в життя мрії, ставити цілі, стрибати вище голови, прагнути та досягати більшого.

"Я кожен день борюся зі своїми внутрішніми страхами та невпевненістю, щоб бути сміливіше. З вами у своїх постах, наприклад. У якийсь момент дозволила собі не намагатися бути ідеальною "хорошою дівчинкою", адже це так по-дурному", - зізналася зірка.

Нове татуювання стало для співачки проявом сміливості. Надя зізналася, що це рішення не було для неї легким, хоча це не перше її тату.

"Для когось це як випити чашку кави, а я довго думаю і наважуюся, і до кожного підходжу обдумано і готуюся. Кожне на моєму тілі - прояв мене. Моє нове тату - нагадування самій собі, що я різна, наповнена різними фарбами і почуттями, про те, що треба бути сміливою, щоб не підлаштовуватися під те, якою мене хочуть бачити", - пояснила зірка.

Дорофєєва обрала надпис raznotsvetnaya не випадково, адже саме так буде називатися її новий трек.

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