Володимир Дантес потролив свою дружину.

Український артист Володимир Дантес опублікував у своєму інста-блозі жартівливий пост про те, як його дружина Надя Дорофєєва приїхала на студію, щоб перевірити, чи не зраджує він їй.

"Приїхала перевіряти чи не тр***ю я секретарку в офісі. Надя забула, що у мене немає секретарки, але не знала, що тут симпотний охоронець", - пожартував Дантес.

На такий пост відреагувала і сама Дорофєєва: "Так, охоронець нічо такий".

Читайте такожАніта Луценко вперше показала романтичні фото з чоловіком-красенемКрім того, Дантес додав фотографію, на якій сидить разом зі своєю дружиною на диванчику. А на задньому тлі горить напис "Dantes team".

"Дорофєєву в секретарки до Дантеса", "Потрібен кастинг секретарок", "Як кадр з фільму про маніяка і заручницю", "Довіряй, але перевіряй", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше Дантес ледь сховав свій статевий орган за Дорофєєвою і сказав, куди йти моралістам.

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