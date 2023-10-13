У Олександра там верифікований профіль.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов у новому випуску своєї програми на YouTube-каналі повідомив, що його "кошенята" "спалили" чоловіка співачки Ані Трінчер на сайті знайомств.

Беспалов пожартував, що в додатку Tinder Олександр Волошин шукав психолога, який допоміг би вирішити його проблеми у стосунках з Трінчер. Відзначимо, пара неодноразово говорила, що зараз переживає кризу.

"Чоловік Ані Трінчер, з якою вони перебувають у кризових стосунках, знаходиться в Tinder. Верифікований профіль. Тобто це реальна сторінка Олександра. Ви запитаєте: "І що тут такого?" Я згоден, якщо ви просто зустрічалися, розлучилися, але вони ж у шлюбі. І коли двоє людей одружені, один з яких зависає на Tinder, моє запитання: це точно криза? Або мова йде про те, що ви приховуєте реальну причину, чому ви не разом?" - сказав Беспалов.

Він додав, що Трінчер і Волошин показали шанувальникам красиву картинку, але не говорять, що відбувається у них насправді.

"У мене питання до Ані. Якщо у вас все добре, просто криза, чому твій чоловік мечиться на Tinder? Аню, пора задуматися, тому що загравання з публікою, намагаючись показати, що все відмінно - не працює. Роби висновки і проведи дисциплінарну роботу зі своїм чоловіком, тому що такими кроками він "палить" абсолютно штучну картинку вашого щастя", - додав блогер.

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Беспалов повідомив, що Трінчер і Волошин вже розлучилися, однак приховують це. Причина їхнього розлучення нібито зрада. Однак Трінчер відразу ж спростувала ці чутки. Вона сказала, що вони з Олександром досі разом. Волошин уточнив, що у них дійсно криза у стосунках, але про зради і розлучення мови не йде.

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