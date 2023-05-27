Музиканти збирають кошти для дітей.

Гурт TVORCHI привіз з Євробачення прапор України, на якому розписалися зірки цьогорічного конкурсу. Музиканти його розіграють серед тих, хто підтримає їхній благодійний збір.

Фото прапору вже з'явилося на сторінці TVORCHI в Instagram. Музиканти розповіли, що вони подарують не тільки його. Також вони зроблять музичний сюрприз та особисте привітання для одного з тих, хто "задонатить" на збір 240 гривень.

"Друзі, наш великий благодійний збір на інкубатори для дитячих сердець добігає кінця, тому давайте прикладемо разом максимум зусиль. А ми вас заохотимо. Серед усіх, хто зробить донат 240 гривень, ми розіграємо особисте привітання та музичний сюрприз від нас! А також ми розігруємо прапор України, підписаний учасниками Євробачення-2023 з Італії, Іспанії Вірменії, Литви, Франції, Німеччини, Норвегії, Португалії, Польщі і улюбленцем публіки "Cha-Cha-Cha" - фінським репером Käärijä", - розповіли TVORCHI.

Відео дня

Музиканти додали, що у розіграші, переможець якого отримає прапор, зможуть взяти участь усі, хто "задонатить" 24 долари (приблизно 900 гривень) у фонд "Небайдужі рятують серця дітей". Розіграші триватимуть до 28 травня включно.

Виступ TVORCHI на Євробаченні

У фіналі Євробачення музиканти представили Україну з піснею Heart of Steel. Перед тим, як виходити на сцену, TVORCHI дізналися, що саме у той момент росіяни влаштували ракетний удар та бомбили Тернопіль. Втім, музиканти усе одно виступили та "підірвали" зал. TVORCHI посіли шосте місце на конкурсі.

Після їхнього виступу у мережі почалися суперечки. Користувачі поділилися на два фронти. Одні писали, що TVORCHI виступили дуже добре, інші ж називали їхній номер "провальним". Згодом музиканти прокоментували свій виступ. Вони визнали, що усе могло пройти трохи краще.

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