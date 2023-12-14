Вона вже йде на поправку.

Зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі" Катерина Тишкевич вийшла на зв'язок після 10 днів у реанімації. Зараз дівчина вже перебуває в палаті, поруч з нею її чоловік Валентин Томусяк і мама.

Так, дівчина після того, як її перевели в палату, записала "сторіз" для своїх шанувальників. Її сфотографував чоловік. Помітно, що Катя ще у важкому стані, у неї є травми на обличчі після перебування в реанімації.

Однак, актриса обнадіяла українців. Вона сказала, що викарабкується.

Відео дня

"Викарабкуюсь. Спасибі за вашу підтримку, молитви і донати. Попереду шлях відновлення", - каже Тишкевич.

Хвороба Катерини Тишкевич

Актриса Катерина Тишкевич страждає від постійних головних болей. Вона намагалася лікуватися навіть народною медициною, але це не давало результатів. В результаті актриса вирішила виїхати на Балі в надії, що там їй стане краще.

Нещодавно Тишкевич повернулася в Україну. Останнім часом вона перебувала в Одесі. Несподівано їй стало зле, тому її госпіталізували. Як виявилося, у неї сепсис. Причина невідома.

Чоловік зірки вийшов на зв'язок після її госпіталізації і розповів, як вона почувається через тиждень перебування в реанімації. За словами Валентина, Каті стає краще.

Вас також можуть зацікавити новини: