Вона вже сьому добу перебуває під наглядом лікарів.

Українська актриса Катерина Тишкевич повернулася з Балі в Україну, де лікувалася останнім часом від "соматоформного головного болю, викликаного функціональною поломкою мозку".

Зараз Тишкевич перебуває в Одесі, в реанімації. Як розповіла актриса Ольга Сумська в коментарі "Обозревателю", Тишкевич у важкому стані з сепсисом.

"Я дізналася про це (погіршення стану, - УНІАН) від актора Артемія Єгорова – під час вистави, яку ми грали в Запоріжжі. Перепостила повідомлення в Facebook і Instagram. Знаю, що протягом цих годин, що стало відомо про таку біду з Катею, зібрали понад 300 тисяч. Люди реагують, відгукуються, дякую за таку небайдужість!" - сказала Сумська.

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Чоловік Катерини, Валентин Томусяк, поки не виходить на зв'язок. Сумська додала, що з самою Тишкевич спілкувалася півроку тому, тоді дівчина начебто йшла на поправку. Однак, що спровокувало погіршення її стану - невідомо.

"Ми всі молимося за її здоров'я. Молимося за Катю, нашу дівчинку. Катя перебуває в одній з лікарень Одеси", – додала Сумська.

Зазначимо, 10 грудня Ольга Сумська повідомила, що Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. За її словами, лікарі вже сьому добу борються за її життя.

"Лікарі відчайдушно борються за її життя. Що стало причиною сепсису, досі невідомо, але вже неважливо, тому що найголовніше – впоратися з його наслідками. Найважче зараз легким, печінки і серцю", - зазначила Ольга В'ячеславівна.

Нагадаємо, раніше відомий український співак розповів, як опинився в інвалідному візку і переніс операцію.

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