За його словами, вона починає відновлюватися.

Чоловік зірки серіалу "Ніщо не трапляється двічі" Катерини Тишкевич вийшов на зв'язок після її госпіталізації і розповів, як вона почувається через тиждень перебування в реанімації.

За словами Валентина Томусяка, Катерині фізично вже краще, проте її психо-емоційний стан залишається важким.

На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що його дружина досі перебуває в реанімації, незважаючи на те, що вже трохи почала відновлюватися.

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Томусяк весь час перебуває разом з коханою. Коли в лікарні закінчується обхід, він може трохи побути поруч з нею.

Лікарі кажуть, що лікування буде тривалим та важким.

"Нарешті саме з сьогоднішнього дня вони хоча б намацали якусь опору. Стан Каті для них все ще залишається важким, вони кажуть, що шлях ще довгий, але позитивна динаміка є", – поділився з аудиторією Валентин.

Катерина Тишкевич потрапила до лікарні

Вже давно відомо про те, що Тишкевич страждає від постійних головних болей. Вона намагалася лікуватися навіть народною медициною, але це не давало результатів. В результаті актриса вирішила виїхати на Балі в надії, що там їй стане краще.

Нещодавно Тишкевич повернулася в Україну. Останнім часом вона перебувала в Одесі. Несподівано їй стало зле, тому її госпіталізували. Як виявилося, у неї сепсис. Причина невідома.

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