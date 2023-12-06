Актриса поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі поскаржилася, що розлучення з Бредом Піттом негативно позначилося на її здоров'ї. У актриси почалися проблеми не тільки на психологічному рівні, але і на фізичному.

В результаті стресу у неї виник параліч Белла (параліч лицьового нерва, - УНІАН). Як розповіла Джолі в інтерв'ю Wall Street Journal, протягом 10 років вона не відчувала себе собою.

"Мій організм дуже сильно реагує на стрес. Рівень цукру в крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла", - сказала актриса.

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Також Джолі зізналася, що після розлучення з чоловіком хотіла б разом з дітьми виїхати в Камбоджу, проте вона не може цього зробити через судові розгляди.

Крім того, актриса каже, що через судові процеси вона втратила можливість подорожувати і в цілому жити вільно. Серед її близького кола спілкування - діти і біженці.

"Я зрозуміла, що мої найближчі друзі - біженці. Напевно, четверо з шести осіб, з якими я близько спілкуюся - це жінки, які пережили війну і конфлікт", - поділилася зірка.

Варто відзначити, що Анджеліна Джолі вийшла заміж за Бреда Пітта в 2014 році. До цього вони вже багато років були разом. Вони були найкрасивішою парою Голлівуду. Однак у 2016 році Бред і Анджеліна подали на розлучення, і тільки через три роки їх офіційно розлучили. Зараз вони судяться за право опіки над дітьми.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі захейтили за позицію щодо війни в Ізраїлі.

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