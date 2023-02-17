Колишня дружина 67-річного актора Демі Мур повідомила, що йому діагностували певну форму деменції. Сьогодні немає методів лікування цієї хвороби.

Стан голлівудського актора Брюса Вілліса, який вже близько року бореться з афазією, стрімко погіршується. Зараз його екс-дружина Демі Мур повідомила, що лікарі поставили діагноз - лобно-скронева деменція. Стан актора погіршується. Ускладнює ситуацію те, що на сьогоднішній день немає варіанту лікування цієї недуги.

"Для людей молодше 60 років ЛСД (лобно-скронева деменція) є найпоширенішою формою деменції, і оскільки діагноз може зайняти роки. Ймовірно, діагноз набагато розповсюдженіший, ніж ми знаємо. Сьогодні немає лікування цієї хвороби, але ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в найближчі роки", - висловилася Демі Мур.

Також вона подякувала за підтримку і позитивні коментарі. Мур додала, що деменція - це лише один з можливих діагнозів Брюса Вілліса. З ним продовжують працювати лікарі.

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"З того часу, як навесні 2022 року ми оголосили про афазію, стан Брюса прогресував, і тепер у нас є більш конкретний діагноз: лобно-скронева деменція (відома як ЛСД). На жаль, проблеми зі спілкуванням - це лише один із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс. Хоча це болісно, нарешті отримати чіткий діагноз - це полегшення", - резюмувала Демі Мур.

Відзначимо, Брюс Вілліс і Демі Мур пробули в шлюбі 12 років. У них є три дочки: Румер, Скаут і Таллула. Пара розпалася в 2000 році. Основною причиною називають те, що Демі хотіла повернутися в кар'єру актриси, а Брюс бачив її домогосподаркою.

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд зараз має хворий на афазію Брюс Вілліс.

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