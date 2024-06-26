Джина Роулендс страждає на хворобу Альцгеймера.

У 94-річної американської акторки, зірки фільму "Щоденник пам'яті" Джини Роулендс діагностували хворобу Альцгеймера. Син знаменитості – режисер "Щоденника пам'яті" Нік Кассаветіс – розповів про її стан.

У картині Джина зіграла героїню Еллі Рейчел МакАдамс, яка також страждала на деменцію. Відомо, що хвороба Альцгеймера впливає на пам'ять людини, її поведінку та комунікаційні навички.

Як пише видання Entertainment Weekly, Кассаветіс зізнався, що його зіркова мати хворіє вже понад 5 років. Режисер поділився, що акторка майже не розуміє, що відбувається навколо неї.

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"Я змусив свою маму зіграти старшу Еллі, і ми витратили багато часу на розмови про хворобу Альцгеймера, і тепер, протягом останніх п’яти років, у неї була хвороба Альцгеймера. Вона в стані повного недоумства. І це так божевільно – ми прожили це, вона зіграла це, і тепер все залежить від нас", – розповів Нік.

До слова, на хворобу Альцгеймера страждала і мати Роулендс. Вона пішла з життя у 1999 році. У 2004 році під час прем'єри фільму "Щоденник пам'яті" Джина розповіла про свої враження від зйомок. Вона ділилася, що досвід зіграти персонажа з хворобою Альцгеймера був складним для неї.

"Був особливо важким, тому що я граю персонажа, у якого хвороба Альцгеймера. Я пройшла через це зі своєю мамою, і якби Нік не був режисером фільму, я не думаю, що я б на це пішла", – зазначала акторка.

Що відомо про Роулендс

Кар'єра знаменитості тривала понад шість десятиліть. Найвідомішими роботами Джини є фільми, створені у співпраці з її чоловіком, режисером Джоном Кассаветісом.

Вона зіграла головну роль у картині "Жінка під впливом" (1974), за яку була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Також до списку найвідоміших фільмів за її участі увійшли "Прем'єра", "Глорія", який приніс їй ще одну номінацію на "Оскар".

Її талант та відданість мистецтву зробили її однією з найповажніших актрис свого часу. Вона здобула численні нагороди, зокрема, "Золотий глобус", "Еммі" та почесний "Оскар" за внесок у кіномистецтво.

Нагадаємо, раніше у Селін Діон стався судомний приступ просто посеред зйомок.

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