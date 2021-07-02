Голос "Євробачення" став одним з ведучих нової програми від 1+1, разом із ним працюють Влад Яма, Руслана Писанка та інші.

Голос "Євробачення" Тимур Мірошниченко, який також є ведучим проекту "Твій день" на 1+1, розповів про стосунки з колегами за програмою. За словами шоумена, він давно знайомий практично з кожним, а всім ведучим подобається перебувати в одному просторі.

Про це Тимур Мірошниченко розповів у ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

Володимира Рабчуна артист знає більше 10 років, з Русланою Писанкою він працював ще в 2007-2008 роках. Ірину Ванникову Мірошниченко знає ще з часів, коли вона була прес-секретарем Віктора Ющенка, а з Владом Ямою артист знайомий "вже сто років".

"Ось такі у нас сплетення між собою. Тепер ми просто в одному просторі і бачимося значно частіше. І нам дуже просто, тому що ми знаємо один одного дуже добре і давно", - розповів Тимур Мірошниченко.

Читайте такожГолос "Євробачення" Тимур Мірошниченко: Поїхати на Євробачення-2022 може хто завгодно. Досить бажання і трохи зусильГолос "Євробачення" також додав, що на проекті "Твій день" йому не довелося стикатися з чимось новим. За словами Мірошниченка, робота в програмі - цікава та чесна історія про те, що відбувається "тут і зараз".

"Насправді мені шалено подобається, що тут я можу проявляти якраз всі свої здібності, які я придбав за час своєї роботи на телебаченні", - додав артист.

"Твій день" є денним інфотейнмент-шоу, в якому глядачі разом з ведучими, гостями та експертами обговорюють головні події в невимушеному форматі.

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Автори: Діана Могилєвич, Поліна Кузенко