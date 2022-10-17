Стас Борецький заявив, що хоче провести ексгумацію тіла артиста для проведення тесту ДНК.

Російський шоумен Стас Борецький, який підтримав анексію Криму в 2014 році, несподівано заявив, що він є сином покійного артиста Бориса Моїсеєва. За його словами, виконавець хіта "Голубая луна" зачав його в юному віці.

Ймовірно, Борецький вирішив нажитися на смерті Моїсеєва і "відтяпати" частину його майна, яке сам артист заповідав своєму директору Сергію Гороху, бо саме він останні роки життя постійно перебував з ним поруч.

Зараз же Борецький заявив, що хоче провести ексгумацію тіла для проведення тесту ДНК.

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"З перевірених джерел дізнався, що я син Бориса Моїсеєва. Він зачав мене, коли йому було приблизно 16 років. Буду вимагати ексгумації тіла для проведення тесту ДНК. У будь-якому випадку від спадщини на його майно, а також пісню "Голубая луна" я не відмовлюся. А якщо я цього не доб'юся, то викопаю його сам і відвезу в лабораторію. Всі аналізи готовий оплатити, я налаштований дуже серйозно", - сказав шоумен в коментарі росЗМІ.

Смерть Бориса Моїсеєва

Борис Моїсеєв помер на 69 році життя 27 вересня 2022 року. Повідомляється, що у нього зупинилося серце.

Відомо, що у своєму заповіті Моїсеєв переписав майно на концертного директора Сергія Гороха. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що смерть артиста могла бути насильницькою.

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