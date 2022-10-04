Слідчий комітет припускає, що смерть артиста могла бути насильницькою.

Слідчий комітет Москви почав експертизу, щоб встановити причину смерті Бориса Моїсеєва. Правоохоронні органи припускають, що його смерть могла бути не природною, а насильницькою. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"3 жовтня слідчі почали перевірку обставин загибелі артиста. Попри те, що на тілі Бориса Михайловича спочатку не виявили видимих слідів тілесних ушкоджень, відомство організувало перевірку за статтями 105 (вбивство) і 111 ч.4 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть). Остаточно причина смерті 68-річного Моїсеєва стане зрозуміла за результатами експертизи", - сказано в повідомленні.

Що саме стало причиною експертизи - не повідомляється.

Відео дня

Нагадаємо, Борис Моїсеєв помер на 69 році життя 27 вересня 2022 року. Повідомляється, що у нього зупинилося серце.

На це відреагувала Алла Борисівна Пугачова, з якою вони раніше тісно спілкувалися. Вона опублікувала у своєму блозі їх спільну фотографію з підписом: "Любий мій Бориско! Відданий друзям і родині. Ховаю тебе в своєму серці. Прости і прощай".

Відомо, що у своєму заповіті Моїсеєв переписав майно на концертного директора Сергія Гороха. Також ходили чутки про те, що він включив в заповіт і дочка Алли Пугачової Крістіну Орбакайте в знак подяки за фінансову допомогу у важкі часи.

Вас також можуть зацікавити новини: