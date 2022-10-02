Раніше передбачалося, що частину майна отримає Христина Орбакайте.

27 вересня поточного року стало відомо про смерть російського співака Бориса Моїсеєва. У мережі відразу ж почали поширюватися чутки про те, кому ж дістанеться все його нажите майно.

Передбачалося, що квартиру в Юрмалі він передасть Христині Орбакайте, дочці Алли Пугачової. ЗМІ говорили про те, що Моїсеєв вніс Орбакайте в заповіт, бо хотів віддячити Примадонні за фінансову допомогу.

При цьому продюсер Євген Морозов в коментарі "Комсомольській правді" уточнив, що Орбакайте нічого не отримає, як і брат Моїсеєва - Маркс Толкач. Другий не отримає ні гроша, бо забув про свого брата, коли той мучився після двох пережитих інсультів.

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Так, за словами Морозова, все майно Моїсеєв заповідав своєму концертному директору Сергію Гороху. А все тому, що саме він постійно знаходився поруч з артистом і допомагав йому.

Також Морозов зазначив, що заповідати все майно Гороху Моїсеєву порадив Йосип Кобзон, який на той момент ще був живий.

"Боря переписав все майно на свого директора Сергія Гороха. Рідному братові він нічого не хоче залишати. І я Борю підтримав у цьому рішенні. Я думаю, це правильно, все-таки Горох з ним 24 години разом. Найближча людина! А родичі про хворого Борю навіть не згадують", - процитував слова Кобзона продюсер.

Смерть Бориса Моїсеєва

Відомо, що Борис Моїсеєв пережив два інсульти. Перший раз це сталося з ним в 2010 році, а другий - в 2015. Наслідки після перенесених інсультів були важкими - у нього перестали функціонувати рука і верхня губа, а також він насилу міг розмовляти.

Останні роки життя він був відлюдником. Зайвий раз Моїсеєв навіть на вулицю не виходив.

Нагадаємо, раніше друг Бориса Моїсеєва розповів, що смерть артиста передбачила ворожка.

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