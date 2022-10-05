Маркс Толкач впевнений, що смерть артиста була вигідна його концертному директору, бо він заповів йому все своє майно.

Російський артист Борис Моїсеєв весь свій спадок заповів концертному директору Сергію Гороху, а свого рідного брата залишив без копійки. Але Маркс Толкач не готовий з цим змиритися.

Толкач в коментарі росЗМІ заявив, що подаватиме до суду на Гороха, щоб отримати свою частку спадщини, попри заповіт покійного брата.

"У смерті винен Горох. Він вже захопив квартиру в Москві Бориса, вивіз все його майно. Він був зацікавлений у якнайшвидшій смерті Бориса... Він вивіз всі картини, все багатство і майно, діаманти він вивіз... Я єдиний його рідний, ніяких дітей і племінників у нього немає... Я наймаю адвокатів і ми будемо відкривати цю справу і будемо звертатися з усіх питань", - сказав Маркс Толкач. Відео дня

Він додав, що Сергій Горох ізолював Моїсеєва від нього. За словами брата покійного, півтора року він не міг навіть здзвонитися з артистом, оскільки концертний директор забрав у нього телефон.

Смерть Бориса Моїсеєва

Борис Моїсеєв помер на 69 році життя 27 вересня 2022 року. Повідомляється, що у нього зупинилося серце.

Відомо, що у своєму заповіті Моїсеєв переписав майно на концертного директора Сергія Гороха. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що смерть артиста могла бути насильницькою.

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