Цей інцидент стався ще в 2018 році.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що в 2018 році поїхала в Білорусь, де проходили Дні культури України. Вона повинна була виступити на святковому концерті, але перед подією її викликали на допит у відділення поліції.

"Я приїхала в Мінськ, зайшла в готельний номер, відпочиваю собі, розслабляюся, маску зробила, патчі наклала на очі і тут стукіт у двері і такий грубий чоловічий голос мені каже: "Ви така-то?". Я кажу: "Так". Він каже: "Виходьте, ви повинні піти з нами на допит", - розповіла Злата.

У відділенні поліції Злата дізналася, що її затримали через те, що раніше Росія внесла її в список "небажаних артистів" за засудження анексії Криму.

"Білорусь завжди видає всіх тих, хто в списках небажаних гостей РФ. Так я дізналася, що мені ні в якому разі не можна туди приїжджати з концертами. Через те, що це були урядові концерти, мені вдалося не потрапити за ґрати. Тільки з-за цього. Відтоді я більше не їжджу в Білорусь", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Злату Огнєвіч позбавили звання "Заслужена артистка Криму".

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