У Національному академічному театрі імені Франка вперше висловилися про інцидент.

Актор Остап Ступка, який на початку квітня у стані алкогольного сп'яніння протаранив легковий автомобіль в Києві, був відправлений під нічний домашній арешт щонайменше на два місяці.

У Національному академічному театрі імені Франка, де працює Ступка, вперше прокоментували цей інцидент. Варто відзначити, що нещодавно в театрі вже показали спектакль "Коріолана", де раніше грав актор. Його там замінив Віталій Ажнов.

"Остап Ступка - актор нашого театру. Ми цінуємо його акторський талант, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звичайно, ситуація, яка сталася, глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо потерпілому якнайшвидшого одужання", - прокоментували на Facebook-сторінці театру.

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ДТП з Остапом Ступкою: що відомо

4 квітня актор врізався в легковий автомобіль в Києві. Правоохоронці встановили, що за кермом він перебував напідпитку. В іншому автомобілі перебував чоловік, якого відразу ж госпіталізували. Його стан оцінюють як середній.

На суді, де Ступці обрали запобіжний захід, він назвав аварію "фатумом", розкаявся і вибачився.

Раніше УНІАН писав, що український актор і боєць ЗСУ Павло Алдошин також потрапив у ДТП.

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