Кілька учасників зйомок заразилися коронавірусом.

У Великобританії знімальну групу фільму "Місія нездійсненна 7" відправили на двотижневий карантин після того, як кілька учасників зйомок здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє The Sun.

"Том розлючений через те, що сталося, особливо з урахуванням його торішніх висловлювань, адресованих учасникам зйомок". - розповіло джерело.

Повідомляється, що більшість тих, що заразилися - найближчі помічники Тома Круза. Сам виконавець головної ролі та продюсер франшизи з 1 липня знаходиться на 14-денному карантині. Тепер же на ізоляцію пішла вся знімальна група, що складається з 60 осіб.

"Місія нездійсненна 7": зйомки та скандали

Читайте також"Локі", "Чорна вдова" і не тільки: Disney+ презентувала графік літніх премій (відео)Зйомки нової частини "Місії нездійсненної" доводилося кілька разів переносити через пандемію коронавірусу.

У грудні минулого року Круз влаштував на знімальному майданчику скандал, коли побачив двох членів знімальної групи, які стояли на відстані менше метра один від одного.

Після цього він купив двох роботів, які повинні були стежити за обстановкою на знімальному майданчику.

Прем'єра фільму повинна відбутися в травні 2022 року.

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Автор: Катерина Шварц