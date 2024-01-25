Вони відомі своєю антивоєнною позицією.

Учасники колективу "Бі-2" сьогодні були затримані в готелі на Пхукеті після того, як напередодні відіграли там великий концерт. Формальна причина - відсутність у колективу дозволу на роботу.

Однак, як розповів російський продюсер Володимир Воронов, який проживає на Пхукеті, в коментарі росЗМІ "МО", на учасників групи "хтось настукав".

"Якщо у них і правда не було дозволу на роботу, то не дивно, що заарештували. Але це велика група, всі знали про концерт, реклами було повно", - сказав Воронов.

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Швидше за все, даний інцидент пов'язаний з антивоєнною позицією учасників групи. Вони засудили вторгнення Росії в Україну. А Єгор Бортник, більш відомий як Льова з "Бі-2", і зовсім визнаний російським Мін'юстом "іноземним агентом".

До слова, раніше в Таїланді вже відбувалися подібні інциденти. Так, були скасовані концерти коміків Руслана Білого і Максима Галкіна. Відзначається, що всі ці випадки пов'язані з кампанією проти артистів з антивоєнною позицією, яку веде посольство Росії в Таїланді.

Більш того, представництво Росії на острові було відкрито в минулому році особисто міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, у Росії істерика через допомогу "Бі-2" ЗСУ. Росіяни вимагають заборонити музикантам в'їзд в країну.

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