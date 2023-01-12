Вікторія Апанасенко підкорила глядачів своїм вбранням.

Українська модель Вікторія Апанасенко стала учасницею масштабного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2022". Її перша поява на сцені стала феєричною - вона підкорила глядачів неймовірною красою і сукнею під назвою "Воїн світла".

28-річна Вікторія з Чернігова прилетіла до США, щоб здобути для України ще одну перемогу. На сцену конкурсу краси вона вийшла в розкішній сукні з крилами, які несподівано для всіх почали відкриватися.

Цікаво, що в основу вбрання закладено образ Архангела Михаїла, який захищає Україну з мечем у руках. Тому художниця по костюмах Леся Патока зобразила учасницю від України в обладунках, зі зброєю, але одночасно в білій сукні, що говорить про те, що вона несе світло.

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Варто зазначити, що 14 січня відбудеться фінал "Міс Всесвіту 2022". Тоді ж ми і дізнаємося, чи вдалося Апанасенко роздобути корону переможниці.

Хто така Вікторія Апанасенко

Вікторія Апанасенко - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2022".

У 2016 році знялася в документальному фільмі "Закон Магнітського. За лаштунками", а в 2019 році знялася в комедійному серіалі "Королі палат".

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