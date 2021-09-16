Українська акторка-початківець й модель Даша Астаф’єва після відео з оголеними грудьми, здається, перейшла до збалансованіших світлин, але фанатів такий підхід лише розпалив.
Цього разу зірка Playboy знялась у мереживному боді на тлі декорацій старого заміського будинку.
Астаф’єва спокусливо пов’язала напівпрозору смугасту сорочку, прикривши великий виріз у білизні від очей підписників.
Для фотосесії модель обрала об’ємну зачіску, велике перламутрове намисто й доповнила образ жінки-вамп середини XX століття високими підборами.
На іншому фото Астаф’єва підігнула ногу, повернувши до фотографа лише частину тіла. Макіяж моделі був уповні природним – жодного приводу звинуватити знімальну групу у надмірі штучності.
Фанати новий стиль зірки вподобали. Деякі з користувачів зауважили врівноважену, пастельну мелодію кімнати, вінтажних речей. Обрані стилістами декорації відлунювали непоспішним ритмом життя за містом.
Враження прихильників Астаф’євої:
Ніби десь за містом в особняку...
Красива, як картина
Ви прекрасні
Запаморочливо красива жінка
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