Зірка перейшла від глянцевої оголеності до стильного балансу.

Українська акторка-початківець й модель Даша Астаф’єва після відео з оголеними грудьми, здається, перейшла до збалансованіших світлин, але фанатів такий підхід лише розпалив.

Цього разу зірка Playboy знялась у мереживному боді на тлі декорацій старого заміського будинку.

Астаф’єва спокусливо пов’язала напівпрозору смугасту сорочку, прикривши великий виріз у білизні від очей підписників.

Для фотосесії модель обрала об’ємну зачіску, велике перламутрове намисто й доповнила образ жінки-вамп середини XX століття високими підборами.

На іншому фото Астаф’єва підігнула ногу, повернувши до фотографа лише частину тіла. Макіяж моделі був уповні природним – жодного приводу звинуватити знімальну групу у надмірі штучності.

Фанати новий стиль зірки вподобали. Деякі з користувачів зауважили врівноважену, пастельну мелодію кімнати, вінтажних речей. Обрані стилістами декорації відлунювали непоспішним ритмом життя за містом.

Враження прихильників Астаф’євої:

Ніби десь за містом в особняку...

Красива, як картина

Ви прекрасні

Запаморочливо красива жінка

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Автор: Віолетта Орлова