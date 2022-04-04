Салем вже був готовий попрощатися зі своєю сім'єю.

Український телеведучий Даніель Салем розповів, як війна змінила його життя. За його словами, був момент, коли він ледь не попрощався з життям.

"Коли на нас пристрілювався танк, нам просто пощастило, що ми встигли вчасно вийти із засідки, сісти в машину, в яку вже потрапив осколок... Я вже зайшов в Instagram, щоб записати просто якесь прощання або сказати, що я всіх люблю, щоб це бачила потім моя дочка і пишалася мною. Ми їхали і все горіло навколо", - сказав Салем у програмі "Зірковий шлях".

При цьому він зазначив, що завжди намагається зберігати позитив. Він візуалізує, як повертається додому до своєї сім'ї - дружини і доньки.

Крім того, Салем зізнався, що з деякими друзями припинив спілкування через війну в Україні.

"Це принципи, через які я не можу переступити. Це нормально, це емоції, вогонь, який в мені. Це через те, що я побачив, що не може не викликати емоції і сльози на очах. Може, я потім охолону, але навіть якщо я перервав відносини з цими людьми, мені все одно. Головне, нехай роблять щось корисне", - сказав Даніель.

Нагадаємо, раніше машину телеведучого Даніеля Салема обстріляли.

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