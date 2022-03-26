Зірка показав наслідки обстрілу власного автомобіля.

Автомобіль українського телеведучого Даніеля Салема обстріляли окупанти. Артист показав наслідки попадання осколків в його машину в своєму Instagram-блозі.

"Я буду сміятися і посміхатися у всі свої ікла! Я вибір зробив давно, і не прощу Я їм дітей і в полон ні кого не візьму нехай здаються там, не хочу я війни, не хочу болю одне питання навіщо ! Ми охороняємо нашу землю:) ми переможемо тому що ми вміємо любити , вміємо дихати на повні груди , вміємо сміятися страху в обличчя !!!!!",- написав Салем у своєму блозі.

На кадрах видно, що внаслідок обстрілу пробиті двері автомобіля, також є пошкодження всередині машини.

Зазначимо, що Даніель Салем перебуває в лавах територіальної оборони практично з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, український співак Андрій Хливнюк, який є фронтменом гурту "Бумбокс", отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів.

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