Композитору, його дружині, тещі і двом собакам вдалося врятуватися.

Нещодавно український журналіст Дмитро Гордон у своїх соцмережах опублікував пост з проханням про допомогу українському композитору Ігорю Покладу, який не міг вирватися з окупованого Ворзеля.

На його пост відреагував Костянтин Кястутисович, який зміг витягнути композитора, його дружину, тещу і двох собак з підвалу, який захопили окупанти.

Про цю неймовірну історію розповіла дружина Поклада - Світлана. Вона подякувала Костянтину за порятунок і сказала, що таким людям потрібно одразу давати звання Героя України.

"Коли я писала перші, майже панічні пости, ми ще не знали, що на нас чекає попереду. Здається, перші вибухи злякали абсолютно всіх. Впевнена в цьому... А потім був Гостомель, що поруч з нами... І постійний гуркіт вертольотів... І почалося... Тоді я вперше зрозуміла, що таке "Гради". "Смерчі" були попереду... І прокляті кадирівці, падли..."- розповіла жінка.

Потім окупанти перебралися і в сам Ворзель. За словами Світлани, російські військові стріляли по всьому, чому тільки можна. А коли солдати РФ почали ховатися від артилерії за житловими будинками, тоді почалося справжнє пекло.

Також Світлана додала, що кожен день ЗСУ знищували ворожі танки, але приїжджали все нові і нові. Потім у Ворзелі з'явився гумкоридор, через який вивозили заручників окупантів. Але тоді вони побоялися їхати самі. До них на допомогу прийшов той самий Костянтин, який приїхав і забрав їх.

"Всадили Ігоря, маму, Бусю і стали молитися... ми їхали самі, без колони. Через три блок-пости орків... Заплакала я вже на нашому, коли український прапор побачила. Ці дні я запам'ятаю на все життя... Ці найжахливіші дні в житті... І молитися за всіх, хто молився за нас, теж буду все життя... Ви прочитали історію "як вижити і повернутися з пекла..." - підсумувала дружина Ігоря Поклада.

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