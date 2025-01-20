Померла відома українська співачка

Померла одна з перших учасниць українського гурту "Лісапетний батальйон" Олександра Монастриська. Про це повідомила засновниця колективу Наталія Фаліон.
За словами Фаліон, Монастирська була важливою частиною гурту, адже вона була в ньому від початку заснування.
"Лісапетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга - Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені, вона була однією з найперших співачок гурту "Бабине літо". Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки", - написала Наталя Фаліон.
Причина смерті Монастирської невідома. Також поки що не розголошується, де і коли відбудеться прощання з артисткою і де її буде поховано.
Шанувальники гурту та інші відомі артисти з болем у серці відреагували на цю новину. Вони побажали Монастирській спочивати з миром, а також висловили свої співчуття рідним артистки.
Нагадаємо, раніше зірка "Ліги сміху" розповів, хто йому врятував життя після важкого поранення на фронті. Чоловік вирішив подякувати публічно своїм рятувальникам.