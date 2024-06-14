Причина смерті наразі невідома.

Відома українська балерина, солістка балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Христина Трач пішла з життя 13 червня 2024 року. На момент смерті заслуженій артистці було 44 роки.

Сумну звістку повідомили колеги балерини у Facebook. Вони висловили свої співчуття близьким знаменитості.

"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени, заслуженої артистки України Трач Христини", – йдеться в повідомленні.

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Христина навчалася у Львівському державному училищу культури і мистецтв. Ще за часів студентства артистка почала виступати у Львівському академічному театрі опери та балету. Все своє життя вона присвятила сцені.

"Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, привернувши до себе увагу публіки і педагогів як талановита молода артистка балету, що володіла чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Працюючи в балетній трупі, увійшла в усі сольні номери вистав. З кожним танцем, кількість провідних партій зростала", – додали колеги Трач.

Наразі причину смерті балерини не розголошують. Прощання з Христиною відбудеться 15 червня о 10:00 у фоє Львівської національної опери.

До слова, у репертуарі артистки понад 20 партій, зокрема, Нікія, Гамзатті, Кітрі, Вулична танцівниця, Володарка дріад ("Баядерка", "Дон Кіхот"), Жізель, Мірта ("Жізель"), Медора ("Корсар"), Одетта-Оділія ("Лебедине озеро"), Сванільда ("Коппелія"), Соломія Крушельницька ("Повернення Баттерфляй").

Нагадаємо, раніше померла ікона французької музики Франсуаза Арді.

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