Бій-реванш проходить в Лондоні.

Перед початком бою між Олександром Усиком та Британцем Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" в Лондоні пролунав гімн України.

Виконала його українська співачка Надя Дорофеєва. Вона постала у ніжному образі.

На стадіоні в очікуванні двобою зібралися тисячі людей. Зокрема, на відео можна побачити легенду українського футболу Андрія Шевченка.

Відео дня

Слухайте гімн України у виконанні Наді Дорофеєвої на відео:

Бій Усик – Дюбуа

Вночі 20 липня відбувається довгоочікуваний бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

У своїй професійній карʼєрі Усик має 23 перемоги, 14 з яких нокаутом. Його опонент має 22 перемоги та 2 поразки. На його рахунку 21 нокаут.

Фаворитом букмекерів є українець Усик, та Дюбуа теж може піднести сюрпризи.

Читайте текстову онлайн-трансляцію бою від УНІАН.

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