Перед початком бою між Олександром Усиком та Британцем Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" в Лондоні пролунав гімн України.
Виконала його українська співачка Надя Дорофеєва. Вона постала у ніжному образі.
На стадіоні в очікуванні двобою зібралися тисячі людей. Зокрема, на відео можна побачити легенду українського футболу Андрія Шевченка.
Слухайте гімн України у виконанні Наді Дорофеєвої на відео:
Бій Усик – Дюбуа
Вночі 20 липня відбувається довгоочікуваний бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.
У своїй професійній карʼєрі Усик має 23 перемоги, 14 з яких нокаутом. Його опонент має 22 перемоги та 2 поразки. На його рахунку 21 нокаут.
Фаворитом букмекерів є українець Усик, та Дюбуа теж може піднести сюрпризи.
Читайте текстову онлайн-трансляцію бою від УНІАН.