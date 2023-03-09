Нещодавно артист скасував концерти.

Нещодавно український артист Андрій Данилко розповів, що у нього стався крововилив на тлі ларингіту. У зв'язку з цим йому довелося скасувати всі заплановані концерти.

Він переніс європейський тур на два місяці. Зараз же в його Instagram-блозі з'явився анонс концертів. Відзначається, що Данилко виступить в Майамі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Торонто і Сан-Франциско вже в квітні цього року.

Даний тур буде на підтримку України. На афіші також є напис: "Україна переможе".

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Крім того, в команді артиста розповіли, що його лікування йде за планом, тому ці концерти обов'язково відбудуться.

"Хочемо вам нагадати, що наш тур до Північної Америки відбудеться, як і планувалося. Лікування Андрія Данилка також йде за планом. І ми вже не можемо дочекатися зустрічі з вами", - йдеться в пості.

Нагадаємо, вперше про проблеми зі здоров'ям Данилко розповів у лютому 2023 року. Він сказав, що його концерт в Неаполі був під загрозою зриву через ларингіт.

"Цей концерт міг не відбутися через ларингіт, відсутність голосу і температури. Але завдяки вашій підтримці і чудовому лікарю концерт став одним з найгарячіших", - сказав тоді артист.

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