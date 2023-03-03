У артиста стався крововилив на тлі ларингіту.

Український артист Андрій Данилко потребує серйозного лікування. Співак, який виступає в образі Вєрки Сердючки, не зможе виступати протягом декількох тижнів. У нього стався крововилив в голосову зв'язку.

Виявилося, європейський тур Данилка зсувається на два місяці вперед. Все через його хворобу.

"У Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив в голосову зв'язку. Це небезпечний стан, що потребує серйозного лікування і повного голосового спокою протягом декількох тижнів", - повідомляє естонське видання Limon, цитуючи помічників Данилка.

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Організатори концертів Сердючки в Естонії вже звернулися до фанатів артиста. Виступ співака переноситься.

"Ми просимо вибачення за можливі незручності, пов'язані з перенесенням, і просимо зберегти квитки, щоб насолодитися повною мірою шоу-концертом Вєрки Сердючки вже навесні цього року!", - запевнили естонських фанатів організатори концерту.

Нагадаємо, раніше Данилко розповів, що перед концертом у Неаполі він захворів на ларингіт. Через це у нього пропав голос і була висока температура.

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