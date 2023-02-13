У артиста був ларингіт, через що міг зірватися його концерт в Неаполі.

Український артист Андрій Данилко розповів, що буквально перед концертом у Неаполі він захворів на ларингіт. Через це у нього пропав голос і була висока температура.

Однак на допомогу артисту прийшов хороший лікар, який швидко поставив його на ноги, завдяки чому він разом зі своєю сценічною мамою Інною Білоконь все ж відіграв концерт і зарядив людей позитивною енергією.

"Цей концерт міг не відбутися через ларингіт, відсутність голосу і температури. Але завдяки вашій підтримці та чудовому лікарю концерт став одним із найгарячіших. Спасибі Неаполю, спасибі українцям, спасибі організаторам", - написав Данилко на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, раніше Андрій Данилко заявив, що поїде до Москви і назвав причину.

"З моєю критикою вторгнення 2022 року це означатиме, що у 98 років я повернуся до Москви і поїду шукати могилу Путіна", - сказав співак.

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