Один з глядачів відкрив вогонь.

Днями в Москві відбувся концерт російського співака Мота, під час якого компанія невідомих вирішила пройти до нього на сцену. У цей момент і почалася сутичка, бо охорона не пропускала їх, а глядачі обурювалися, тому що їм заважали насолоджуватися музикою.

Тому охорона вирішила вивести бешкетників з бару, де був концерт. Однак це ще більше їх розохотило. Один з них дістав пістолет і відкрив вогонь.

"У розпал концерту один з гостей раптово дістав травматичний пістолет і відкрив вогонь. Всі відбулися переляком - ніхто не постраждав. Але, коли поліція оперативно прибула на місце події, скандальний гість вже встиг сховатися", - пишуть росЗМІ.

Відео дня

На даний момент відомо, що ведеться розслідування. Поліція вже добу шукає зловмисника.

Позиція Мота щодо війни в Україні

Матвій Мельников (справжнє ім'я артиста, - УНІАН) підтримав велику війну, попри те, що його дружина, фотомодель Марія Гураль родом з України. На початку повномасштабного російського вторгнення він опублікував пост в соцмережах про "вождя" і "неонацистів".

Український співак Артем Пивоваров в одному з інтерв'ю розповідав, що співпрацював з Мотом до початку вторгнення. Тоді він нібито кричав про те, що у нього українське коріння і взагалі він козак, але після 24 лютого швидко "перевзувся" і став на бік зла.

Крім того, кілька років тому він випустив спільну пісню "Сопрано" з опальною Ані Лорак, яка мовчить про війну.

Нагадаємо, Панін "запалив" на одній сцені з Вєркою Сердючкою.

Вас також можуть зацікавити новини: